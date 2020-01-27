У Порошенка закликали парламент підтримати вимоги родин героїв Небесної сотні 

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Родини загиблих вимагають розібратися з останніми призначенням в ДБР

Фракція "Європейська солідарність" як і інші фракції та керівництво Верховної Ради України, у понеділок, 27 січня, отримали публічне звернення родин героїв Небесної Сотні щодо непрозорої ситуації навколо розслідування "справ Майдану" та незаконності останніх кадрових призначень у Державному бюро розслідувань. Про це йдеться на сайті політсили, передає РБК-Україна.

"Фракція "Європейська солідарність" закликає всі парламентські фракції зайняти солідарну позицію щодо вимог родин героїв Небесної Сотні по кадровим призначенням в ДБР та розслідуванням справ Майдану. Також ми висловлюємо обурення діями керівництва ДБР, які 25 січня перешкоджали депутатській діяльності парламентарів, які хотіли зустрітися з в.о. директора ДБР І. Венедіктовою і передати заяву родин Небесної Сотні", - додали в прес-службі партії.

На думку представників політсили, на сьогоднішній день в україні великі ризики руйнації парламентаризму, дискредитації народних депутатів і самого статусу депутата.

"Пані Венедиктова та її підлеглі грубо порушили норми закону "Про статус народного депутата України" та рішення Конституційного Суду України, створивши небезпечний прецедент, й це потребує реакції всього парламенту", - йдеться на сайті.

Окрім того, в "Європейській солідарності" висловили обурення діями голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, який самоусунувся в цій ситуації, та так і не зустрівся з родинами Небесної Сотні.

"Вважаємо, що сьогодні потрібно посилювати парламентський контроль за діяльністю правоохоронних органів, а не послаблювати його", тому "Європейська солідарність" закликає колег з інших фракції зайняти солідарну позицію в підтримці вимог родин Небесної Сотні, й очікує від голови Верховної Ради організації відповідної спільної зустрічі керівництва парламенту, фракцій та родин Небесної Сотні. Очікуємо від спікера парламенту, що він забезпечить присутність на цій зустрічі в.о. директора ДБР пані Венедіктової, аби вона публічно пояснила свою неповагу до закону, статусу народного депутата, та останні непрозорі кадрові рішення, зроблені нею попри наявний конфлікт інтересів", - резюмували в партії.