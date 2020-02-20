Расстрелы на Майдане и "Небесная Сотня": как это было

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В память о трагических событиях состоится "Хода Гідності"

20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Памятная дата приурочена к годовщине расстрелов на Майдане, произошедших в 2014-м. Подробнее об истории того дня и мероприятиях в честь погибших участников Революции Достоинства - в материале РБК-Украина.

20 февраля - годовщина расстрелов на Майдане Независимости

В День Героев Небесной Сотни украинцы вспоминают трагические события Евромайдана. 18-20 февраля 2014 года в ходе столкновений в центре Киева погибло 105 активистов Революции Достоинства.

Для зачистки Майдана Независимости от участников акций протеста СБУ и спецслужбами МВД была разработана так называемая “антитеррористическая операция".

Фото: Бойцы спецподразделения "Беркут" на Майдане (УНИАН)

18 февраля началась активная фаза противостояния, в ходе которой “беркутовцы” заблокировали правительственный квартал. Однако протестующим удалось прорвать блокаду на улице Грушевского и взять под контроль Дом офицеров. Силовики осуществили попытку штурма баррикад, применив БТРы и водометы.

В этот же вечер начался пожар в Доме профсоюзов, в результате которого погибло несколько десятков человек. 19 февраля СБУ объявила о начале “антитеррористической операции”, что дало право силовикам применять огнестрельное оружие. Все въезды в Киев и на Майдан были заблокированы.

Самый массовый расстрел произошел в "кровавый четверг" 20 февраля. Утром протестующие с Майдана под обстрелом снайперов смогли занять здания Октябрьского дворца, министерства Агрополитики и Украинский дом.

Однако наиболее ожесточенные бои произошли на улице Институтской, когда “беркутовцы” открыли огонь по безоружным активистам. Жертвами кровопролития тогда стало более полусотни человек.

В тот же день Верховная рада на вечернем заседании приняла постановление "Об осуждении применения насилия, приведшего к гибели мирных граждан Украины". Таким образом, действия силовых структур режима Януковича были признаны незаконными, и запрещено дальнейшее использование любого вида оружия в отношении участников акций протеста.

Фото: Столкновения на Майдане (kyivcity.gov.ua)

Расследование дел Майдана до настоящего времени не завершилось. Также продолжается судебный процесс над "беркутовцами", которые участвовали в массовых расстрелах в феврале 2014 года.

Мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни

Праздник был установлен на государственном уровне в 2015 году соответствующим указом президента Петра Порошенко. Ежегодно 20 февраля в регионах Украины и в столице проходят поминальные акции и массовые мероприятия, посвященные Небесной Сотне и событиям Революции Достоинства.

Фото: Чествование Героев Небесной Сотни (РБК-Украина)

В шестую годовщину расстрелов на Майдане в Киеве пройдет "Хода Гідності", поминальная панихида и другие мероприятия, организатором которых стал "Украинский институт национальной памяти".