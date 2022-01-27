RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Розстріл військових у Дніпрі: названо імена загиблих

Автор: Ілона Свиридова

Національна гвардія України назвала імена загиблих при розстрілі військових у Дніпрі. Сьогодні в результаті надзвичайної події на території заводу "Південмаш" загинули п'ятеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НГУ.

Повідомляється, що командування і особовий склад Нацгвардії висловлюють співчуття рідним і близьким загиблих під час розстрілу в Дніпрі. В результаті надзвичайної події загинули:

  • старший лейтенант Олександр Буганов (НГУ);
  • молодший сержант Олександр Драган (НГУ);
  • старший солдат Артем Левковський (НГУ);
  • солдат Леонід Черник (НГУ);
  • контролер КПП Віра Лебединець (відомча воєнізована охорона).

Нагадаємо, сьогодні вночі строковик Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі з варти на "Південмаші" і втік. В результаті інциденту п'ять осіб загинули і п'ять поранені.

Вранці його затримали, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроНацгвардія