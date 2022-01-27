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Расстрел военных в Днепре: названы имена погибших

Автор: Илона Свиридова

Национальная гвардия Украины назвала имена погибших при расстреле военных в Днепре. Сегодня в результате чрезвычайного происшествия на территории завода "Южмаш" погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НГУ.

Сообщается, что командование и личный состав Нацгвардии выражают соболезнования родным и близким погибших во время расстрела в Днепре. В результате чрезвычайного происшествия погибли:

  • старший лейтенант Александр Буганов (НГУ);
  • младший сержант Александр Драган (НГУ);
  • старший солдат Артем Левковский (НГУ);
  • солдат Леонид Черник (НГУ);
  • контролер КПП Вера Лебединец (ведомственная военизированная охрана).

Напомним, сегодня ночью срочник Национальной гвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев из караула на "Южмаше" и сбежал. В результате инцидента пять человек погибли и пять ранены.

Утром его задержали, открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство".

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