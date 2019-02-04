Розгляд "мовного законопроекту" займе не менше одного пленарного тижня, - нардеп

Рада розглядатиме "мовний законопроект" в лютому

Законопроект о функционировании украинского языка как государственного будет внесен на рассмотрение парламента в феврале. Об этом говорится в материале РБК-Украина: "Предвыборная повестка: чем займется Верховная рада на новой сессии".

Как известно, в конце декабря комитет завершил рассмотрение документа и рекомендовал Верховной раде принять языковой законопроект во втором чтении и в целом.

"Сейчас проект на стадии проверки в юридическом управлении Верховной рады. Мы ожидаем, что закон будет вынесен в зал на следующей пленарной неделе в феврале, по крайней мере, у нас совместно с руководством Верховной рады есть такие планы", - прогнозирует замглавы Комитета парламента по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

Как полагает один из членов авторского коллектива законопроекта, народный депутат Александр Черненко, рассмотрение языкового закона займет не менее одной пленарной недели, а может затянуться и на две с учетом большого количества предложенных поправок.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что законопроект о функционировании украинского языка как государственного будет безотлагательно рассмотрен во втором чтении в феврале.

Кроме того, ранее сообщалось, что подготовленный ко второму чтению законопроект о функционировании украинского языка как государственного не будет запрещать издательство печатных средств массовой информации на языках Европейского союза.