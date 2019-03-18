Розгляд "мовного закону" свідомо затягують, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами спікера ВР, для зірвання прийняття мовного закону вкладаються шалені ресурси

Окремі народні депутати свідомо затягують розгляд "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер ВР зазначив, що для зірвання прийняття закону вкладаються шалені ресурси, в тому числі і медійні.

"З цього приводу в залі відбулись дискусії. Дехто з народних депутатів наголошує на тому, що потрібно негайно зупинити розгляд, а дехто, на мою думку, свідомо затягує розгляд. Також можу сказати, що вкладаються шалені ресурси, в тому числі і медійні, для того, щоб зірвати прийняття цього історичного закону", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, глава ВР зазначив, що у вівторок, 19 березня, парламент продовжить розгляд "мовного закону" з 490-ї поправки.

Так, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що після прийняття "мовного закону" у другому читанні уряд відразу приступить до приведення усіх підзаконних актів у відповідність до закону про мову.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи 14 березня розглянули майже чверть поправок до "мовного закону" - законопроект №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки. У четвер нардепи пройшли 489 поправок.

Додамо також, замголови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що ВР може не встигнути завершити розгляд всіх поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" на цьому сесійному тижні. На його думку, документ можуть прийняти вже після виборів президента.