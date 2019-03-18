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Рада продовжить розгляд "мовного закону" у вівторок

Новини » Політика    18.03.2019 - 11:33
Рада продовжить розгляд "мовного закону" у вівторок
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд документу розпочнеться з 490-ї поправки

У вівторок, 19 березня, народні депутати продовжать розгляд "мовного закону" - законопроекту про функціонування державної мови. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер нагадав, що розгляд документу розпочнеться з 490-ї поправки.

"Ми продовжуємо розгляд фундаментального закону "Про функціонування української мови як державної". Ми розпочинаємо завтра розгляд з 1490-ї правки... Я переконаний, усі ми зацікавлені в тому, щоб розгляд закону відбувся згідно процедур, щоб не допустити будь-якого зриву", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, після прийняття "мовного закону" у другому читанні уряд відразу приступить до приведення усіх підзаконних актів у відповідність до закону про мову, про що заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи 14 березня розглянули майже чверть поправок до "мовного закону" - законопроект №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки. У четвер нардепи пройшли 489 поправок.

Додамо також, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що ВР може не встигнути завершити розгляд всіх поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" на цьому сесійному тижні. На його думку, документ можуть прийняти вже після виборів президента.

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