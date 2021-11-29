Адвокатів "Стоп шлам" разом з суддею звинуватили в фальсифікації матеріалів справи по МГЗ

У справі про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) 9,2 млрд моральної шкоди на користь ГО "Стоп шлам" з’явились нові подробиці. Колегія суддів Миколаївського апеляційного суду вирішила розглянути технічний паспорт відходів МГЗ, на який у своєму рішенні послалася суддя першої інстанції Ірина Боброва, Але виявилось, що жодна зі сторін не подавала такий документ.

Зазначається також, що цей документ не розглядався у засіданні, а з’явився в матеріалах справи після винесення рішення, коли справу вже передавали до апеляції.

"Представники ГО "Стоп шлам" не подавали паспорт відходів як доповнення ні до першої позовної заяви, ні до уточненої. Документ не вивчався, про що свідчать аудіозаписи засідань, його не було у справі на час ознайомлення сторін, але чомусь на нього послалася у своєму рішенні на користь псевдоактивістів суддя Боброва. Це може стати додатковим доказом узгоджених дій судді та ГО "Стоп шлам" та спроб сховати сліди фальсифікацій", - заявив адвокат МГЗ Володимир Ващенко.

Юрист зазначає, що після того, як у своїй апеляційній скарзі МГЗ акцентував увагу на цьому питанні, сталося справжнє "диво" та перед передачею справи до апеляції на зворотній стороні зовсім іншого документу у справі з’явилися зменшені ксерокопії декількох сторінок паспорту відходів.

"Сама інформація з паспорта відходів не суттєва для справи, але дуже важливо, що є підтвердження того, що документу у справі не було, та її в черговий раз намагалися сфальшувати й доповнити в такий недолугий спосіб - зменшеними ксерокопіями на зворотній сторінці іншого документу! Як, коли й ким це робилося повинно з’ясовувати слідство, яке ведеться щодо дій суду та ГО "Стоп шлам", - підкреслив Ващенко.

Представники ГО "Стоп шлам" коментувати цей факт відмовились, наголосивши на тому, що вони лише виправляли технічні неточності в персональних даних членів громадської організації.