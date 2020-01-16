Розгляд справи з імпічменту в Сенаті пройде за два тижні, - Білий дім

В Білому домі очікують, що розгляд справи з імпічменту президента США Дональда Трампа в Сенаті пройде за два тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Високопоставлений представник адміністрації Трампа, ім'я якого не публікується, заявив, що очікується виправдання президента під час розгляду в Сенаті.

"Я думаю, дуже малоймовірно, що це продовжуватиметься понад два тижні", - зауважив чиновник у відповідь на запитання, чи виступатиме 4 лютого президент Трамп зі зверненням щодо стану справ у країні, якщо процес імпічменту триватиме до цього часу.

Нагадаємо, 15 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат.

РБК-Україна писало, що прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявив, що Трамп сподівається на повне виправдання у справі про імпічмент.

Також РБК-Україна писало, що 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу США.