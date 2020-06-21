Розслідувати смерть 38 цуценят на борту МАУ взялася поліція

Фото: цуценя французького бульдога

До Канади літаком везли всього 500 тварин

Поліція Київської області розпочала розслідування за фактом смерті 38 цуценят під час авіарейсі з Києва до канадського Торонто. Усього дітаком перевозили 500 тварин - собак та котів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у telegram.

Поліція зазначає, що решта тварин вижили, проте постраждали від зневоднення. До речі, цей рейс був пасажирським - на борту перебувало 92 людини.

"Також там знаходилось понад 3 тонни вантажу, враховуючи тварин", - уточнили в поліції.

Інцидент стався тиждень тому на літаку "Міжнародних авіаліній України", що згодом визнала сама авіакомпанія.

За інформацією канадського видання CBC, канадське агентство з інспекції харчових продуктів також проводить розслідування з приводу "загиблих і вмираючих собак на борту недавнього рейсу з України".

"Рейс української міжнародної авіакомпанії прибув до міжнародного аеропорту Пірон в Торонто з Києва минулої суботи з приблизно 500 щенятами французьких бульдогів на борту, десятки з них загинули та ще десятки зневоднених та важкохворих", - додали у ЗМІ Канади.

Нагадаємо, Україна взялася відновлювати чергові авіарейси, - із 19 червня міжнародний аеропорт "Харків" відновив прийом міжнародних рейсів.

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Автор: РБК-Україна