Расследовать смерть 38 щенков на борту МАУ взялась полиция

Фото: щенок французского бульдога

До Канады самолетом везли всего 500 животных

Полиция Киевской области начала расследование по факту смерти 38 щенков во время авиарейсе из Киева до канадского Торонто. Всего дітаком перевозили 500 животных - собак и кошек.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в telegram.

Полиция отмечает, что остальные животные выжили, но пострадали от обезвоживания. Кстати, этот рейс был пассажирским - на борту находились 92 человека.

"Также там находилось более 3 тонны груза, учитывая животных", - уточнили в полиции.

Инцидент произошел неделю назад на самолете "Международных авиалиний Украины", что впоследствии признала сама авиакомпания.

По информации издания CBC, канадское агентство по инспекции пищевых продуктов также проводит расследование по поводу "погибших и умирающих собак на борту недавнего рейса из Украины".

"Рейс украинской международной авиакомпании прибыл в международный аэропорт Пероне в Торонто из Киева в прошлую субботу с примерно 500 щенками французских бульдогов на борту, десятки из них погибли и еще десятки обезвоженных и тяжелобольных", - добавили в СМИ Канады.

Напомним, Украина взялась восстанавливать очередные авиарейсы, - с 19 июня международный аэропорт "Харьков" возобновил прием международных рейсов.

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Автор: РБК-Украина