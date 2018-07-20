До розслідування вбивства Шеремета залучали ФБР, - Генпрокуратура

Новини Суспільство 20.07.2018 - 13:28
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Всі експертизи у справі Шеремета призначаються слідчими Національної поліції

До розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета залучали представників Федерального бюро розслідувань (ФБР) при Міністерстві юстиції США. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

За словами Лисенка, у справі Шеремета усі експертизи призначаються слідчими Національної поліції.

"До цих дій залучалися представники Федерального бюро розслідувань при Міністерстві юстиції США. Прокуратура в цьому кримінальному провадженні здійснювала тільки процесуальне керівництво", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство встановило причетного до вбивства Шеремета, проте досі не ідентифікувало особу.

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Теги:  ГПУ,  ФБР,  Павло Шеремет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС