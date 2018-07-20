До розслідування вбивства Шеремета залучали ФБР, - Генпрокуратура

Всі експертизи у справі Шеремета призначаються слідчими Національної поліції

До розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета залучали представників Федерального бюро розслідувань (ФБР) при Міністерстві юстиції США. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

За словами Лисенка, у справі Шеремета усі експертизи призначаються слідчими Національної поліції.

"До цих дій залучалися представники Федерального бюро розслідувань при Міністерстві юстиції США. Прокуратура в цьому кримінальному провадженні здійснювала тільки процесуальне керівництво", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство встановило причетного до вбивства Шеремета, проте досі не ідентифікувало особу.