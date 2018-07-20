К расследованию убийства Шеремета привлекали ФБР, - Генпрокуратура

Все экспертизы в деле Шеремета назначаются следователями Национальной полиции

К расследованию убийства журналиста Павла Шеремета привлекали представителей Федерального бюро расследований (ФБР) при Министерстве юстиции США. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, в деле Шеремета все экспертизы назначаются следователями Национальной полиции.

"К этим действиям привлекались представители Федерального бюро расследований при Министерстве юстиции США. Прокуратура в этом уголовном производстве осуществляла только процессуальное руководство", - отметил он.

Напомним, ранее замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие установило причастного к убийству Шеремета, однако до сих пор не идентифицировало его личность.