До розслідування вбивства Олешка приєдналася СБУ

Розслідування вбивства Олешка взяв на контроль голова МВС Арсен Аваков

До розслідування вбивства колишнього учасника антитерористичної операції (АТО) Віталія Олешка долучилася Служба безпеки України. Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Сергій Комісаров, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Комісарова, на сьогодні проводяться всі необхідні слідчо-оперативні дії щодо вбивства Олешка. Він також зазначив, що слідством керує заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, справа перебуває на контролі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Начальник СБУ області також виїхав на цей злочин, адже ви бачите резонанс на сьогоднішній момент", - зазначив Комісарів.

Нагадаємо, напередодні Аброськін заявив, що вбивство Олешка в Бердянську буде розкрито найближчим часом.

31 липня 2018 року близько 12:30 в Бердянську невідомий вистрілив у колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешко, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Зазначимо, Олешко був відомим громадським активістом.