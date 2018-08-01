К расследованию убийства Олешко присоединилась СБУ

Расследование убийства Олешко взял на контроль глава МВД Арсен Аваков

К расследованию убийства бывшего участника антитеррористической операции (АТО) Виталия Олешко присоединилась Служба безопасности Украины. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Комиссарова, на сегодня проводятся все необходимые следственно-оперативные действия по убийству Олешко. Он также отметил, что следствием управляет замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, дело находится на контроле министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Начальник СБУ области также выехал на это преступление, ведь вы видите резонанс на сегодняшний момент", - отметил Комиссаров.

Напомним, накануне Аброськин заявил, что убийство Олешко в Бердянске будет раскрыто в ближайшее время.

31 июля 2018 года около 12:30 в Бердянске неизвестный выстрелил в бывшего добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Отметим, Олешко был известным общественным активистом.