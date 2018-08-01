Поліція затримала жителя Бердянська, який міг надати вбивцям Олешко автомобіль

У поліції зазначили, що злочин готувався більше двох діб

Крім підозрюваних у скоєнні вбивства колишнього бійця АТО Віталія Олешка у Бердянську поліція затримала місцевого мешканця, який міг надати підозрюваним автомобіль, на якому було скоєно злочин. Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Запорізькій області Сергій Коміссаров, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поліція отримала інформацію, що підозрювані у вбивсті можуть пересуватись на автомобілі іноземного виробництва.

"У ході проведення слідчих дій нами було отримано інформацію про те, що ймовірні злочинці можуть пересуватись на автомобілі іноземного виробництва, на якому номера "євроблях". Тому виставлені на блокпостах співробітники поліції перевіряли всі автомобілі. Завдяки цьому ми вийшли на злочинців. Після того, як ми відпрацювали свідків, камери спостереження, ми вже були впевнені, що особи які пересуваються на такому-то автомобілі (є підозрюваними у здійсненні злочину, - ред.). У результаті проведення оперативних заходів, на одному з постів їх затримали", - розповіли у Нацполіції.

Коміссаров зазначив, що поліція також затримала жителя Бердянська.

"Затримані були доставлені до райвідділу, проведені всі слідчі дії. Наразі вони очікують на обрання міри запобіжного заходу… Їм від 30 до 40 років, вони всі не проживали на території області. Окрім того, був затриманий місцевий житель Бердянська, який міг надати (злочинцям, - ред.) автомобіль, на якому було скоєно злочин. Ми не впевнені на 100 відсотків", - додав речник.

За словами речника, злочинна група завчасно готувалась до скоєння вбивства.

"Злочин готувався більше двох діб, була підготовлена зброя, місце скоєння злочину. Організована злочинна група на території міста Бердянська підготувала і придбала для скоєння цього злочину автомобіль на "євробляхах", щоб автомобіль можна було знищити, і не було слідів. У місці скоєння злочину вони підготували автомобіль, який був на наших запорізьких номерах", - додали у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного бійця антитерористичної операції (АТО) Віталія Олешко.

31 липня 2018 року, близько 12:30, по вулиці Східній у місті Бердянськ невідомий вистрілив в Олешко, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер.