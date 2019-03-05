До розслідування по справі Трампа залучили спеціаліста по боротьбі з оргзлочинністю РФ

До розслідування залучили Деніела Голдмана

Председатель спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адам Шифф нанял опытного прокурора с опытом борьбы с российской организованной преступностью для расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал The New Yorker.

Как сообщается, к расследованию привлекли Дэниела Голдмана, который с 2007 года по 2017 год работал помощником прокурора Южного округа штата Нью-Йорк. Он занимался делами, по которым обвинения в мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях были предъявлены свыше 30 людям.

Таким образом, Голдман станет советником спецкомитета, а также директором по проведению расследований.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал масштабное расследование в отношении президента США Дональда Трампа.

Отмечено, что расследование сосредоточено вокруг предполагаемого препятствования правосудию, коррупции и злоупотреблении властью Трампом. Комитет уже разослал запросы 81 человеку и организациям, включая Белый дом, Министерство юстиции США, руководителей избирательной кампании, официальных представителей Trump Organization и его детей.