В Конгресі США запідозрили Трампа у перешкоджанні правосуддю

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Наразі немає достатньо доказів для початку процедуру імпічменту президента США

Юридичний комітет Палати представників Конгресу Сполучених Штатів має намір почати збирати документи щодо ймовірного перешкоджання здійсненню правосуддя, корупції та зловживання владою президентом Дональдом Трампом та його прибічниками. Про це заявив голова комітету Джеррольд Надлер у коментарі ABC News, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми плануємо ініціювати розслідування щодо зловживання владою, корупції… і перешкоджання здійсненню правосуддя. Це наша робота - захистити верховенство права", - сказав він.

Віповідне рішення комітет ухвалив на тлі очікування результатів розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року, які він має представити протягом наступних тижнів.

Надлер зазначив, що 60 осіб та установ отримають запити на надання документів.

Одним із прикладів перешкоджання здійсненню правосуддя Надлер назвав звільнення Трампом колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі у 2017 році. На той момент Комі очолював розслідування про втручання Росії.

Водночас, зі слів конгресмена, наразі немає достатньо доказів, щоб почати процедуру імпічменту Трампа.

Білий дім і Департамент юстиції поки не відповіли на запити щодо коментарів із цього приводу.

Нагадаємо, у Конгресі США готують запит про отримання податкових декларацій президента Дональда Трампа за останні 10 років - бюджетний комітет має намір перевірити декларації Трампа на предмет використання шахрайських схем.