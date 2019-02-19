Розслідуванню справ Майдану перешкоджали в СБУ та МВС, - ГПУ

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

За словами Горбатюка, перешкоди у розслідуванні також відбувались і в системі ГПУ

Начальник управління Спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив про перешкоджання та пряме втручання у процесс розслідування злочинів на Майдані. Про це він заявив у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, є перешкоди в системі зі сторони МВС та СБУ.

"Практична відсутність допомоги зі сторони оперативних підрозділів, за виключенням окремих епізодів розслідування справи "тітушок", - повідомив Горбатюк.

З його слів, перешкоди у розслідуванні також відбувались і в системі Генеральної прокуратури. Зокрема, скорочення штату та передача розслідування іншим підрозділам.

"Якщо стисло до проблематики, то це проблематика і діяльності ГПУ: це і скорочення штатів, і кадрові зміни. Щоб ви розуміли у 2016 році на половині розслідування підрозділ скорочується на 40 чоловік. У 2018 році - це набуло ознаки прямого втручання. Розслідування подій у Хмельницькому, де справа була закрита: після того як слідче управління отримало результати і повідомили про підозру - Генпрокурор передав розслідування до іншого підрозділу. Так само у справі про вбивства правоохоронців, де був змінений керівник і було змінено підозру. Справу стосовно державних виконавців також передано до іншого підрозділу, який допомагав розганяти Майдан", - повідомив Горбатюк.

Раніше Горбатюк заявляв, що у невеликих справах щодо злочинів на Майдані призначаються умовні міри покарання або відсутнє притягнення до відповідальності.

Окрім того, він повідомив, що продовжують працювати у правоохоронних органах 36 підозрюваних у скоєнні злочинів під час Революції гідності.

Горбатюк підкреслив, що 10 з цих підозрюваних працюють на керівних посадах.