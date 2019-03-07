У розслідуваннях НАБУ фігурують більше 10 підприємств ОПК, - Ситник

Розкрадання в "Укроборонпромі" завдали шкоди Україні у розмірі 1 млрд гривень

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в расследованиях о хищении в "Укроборонпроме" фигурируют более 10 государственных предприятий. Об этом он заявил на брифинге.

По данным НАБУ, хищения в "Укроборонпроме" нанесли ущерб Украине в размере 1 млрд гривен.

"Всего в расследованиях НАБУ фигурируют более 10 государственных предприятий оборонпрома. По предварительным оценкам, разоблачена на них коррупция нанесла ущерб на 1 млрд гривен. Эти факты коррупции детективы расследуют в пределах более 25 уголовных производств", - сообщил он.

Также он подчеркнул, что коррупция в ОПК является одним из главных приоритетов в работе детективов НАБУ.

Сытник добавил, что из материалов производства, по данным НАБУ, в ГПУ было выделено 87 листов. И как материалы, а не уголовное производство, были направлены в НАБУ . По его словам, в основном эти листы содержат данные переписки Евгения Шевченко. При этом он подчеркнул, что Шевченко никогда не был сотрудником НАБУ, он сотрудничал с детективами в ряде уголовных производств. Это сотрудничество оформлялась соглашениями о конфиденциальном сотрудничестве.

Напомним, в материале РБК-Украина: "Месяц минусовки: кого может привести на Банковую война элит" говорилось, что в расследовании может идти речь о письмах, которые якобы выдавались за подписью сотрудников НАБУ компании "Оптимумспецдеталь" о ее добропорядочности и прилагались к договорам с "Укроборонпромом". Такие письма, по версии источников, помогал получать Шевченко.