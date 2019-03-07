У розслідуваннях НАБУ фігурують більше 10 підприємств ОПК, - Ситник

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Розкрадання в "Укроборонпромі" завдали шкоди Україні у розмірі 1 млрд гривень

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що в розслідуваннях про розкрадання в "Укроборонпромі" фігурують понад 10 державних підприємств. Про це він заявив на брифінгу.

За даними НАБУ, розкрадання в "Укроборонпромі" завдали шкоди Україні у розмірі 1 млрд гривень.

"Всього в розслідуваннях НАБУ фігурують понад 10 державних підприємств оборонної промисловості. За попередніми оцінками, викрита на них корупція завдала збитків на 1 млрд гривень. Ці факти корупції детективи розслідують в межах більше 25 кримінальних проваджень", - повідомив він.

Також він підкреслив, що корупція в ОПК є одним з головних пріоритетів в роботі детективів НАБУ.

Ситник додав, що з матеріалів виробництва, за даними НАБУ, в ГПУ було виділено 87 аркушів. І як матеріали, а не кримінальне провадження, були направлені в НАБУ . За його словами, в основному ці листи містять дані листування Євгена Шевченка. При цьому він підкреслив, що Шевченко ніколи не був співробітником НАБУ, він співпрацював з детективами в ряді кримінальних проваджень. Це співробітництво оформлялось угодами про конфіденційне співробітництво.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна: "Місяць мінусовки: кого може привести на Банкову війна еліт" говорилося, що в розслідуванні може йти мова про листи, які нібито видавалися за підписом співробітників НАБУ компанії "Оптимумспецдеталь" про її доброчесності і додавалися до договорів з "Укроборонпромом". Такі листи, за версією джерел, допомагав отримувати Шевченка.