Розслідування НАБУ по справі одного з міністрів буде продовжено по іншій статті

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Розслідування буде продовжено по іншій статті, яка не була визнана неконституційною

Розслідування Національного антикорупційного бюро України у справі стосовно одного з міністрів буде продовжено по іншій статті, яка не була визнана неконституційною. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, стаття, яка визнана неконституційною закривається, а по іншій статті розслідування продовжиться.

"Формулювання про закриття справ - вона однакова для всіх справ. Це з посиланням на закон про КСУ і рішення КСУ. Там, де є 368-2 і все - це все стосується, в тому числі і пана Труханова. Ці справи закриті. Там, де є справа стосовно одного з міністрів - там дві статті. Це 368-2 і 366-1. Тут стаття, яка визнана неконституційною закривається, а по іншій статті розслідування продовжиться. Сказати про справу військового прокурора, там стаття 368-2, тобто вона підлягає закриттю. Тобто це залежить від ситуації", - заявив Ситник.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

наприкінці січня суд обмежив міністру інфраструктури та його адвокатам терміни до 15 лютого для ознайомлення з розслідуванням детективів Національного антикорупційного бюро про можливе незаконне збагачення чиновника. 13 вересня НАБУ оголосило Омеляну підозра в незаконному збагаченні і приховуванні доходів. За даними слідства, він за останні вісімнадцять років отримав 2,17 млн гривень офіційного доходу, тоді як його витрати лише в період з 2008 року по 26 квітня 2015 року склали не менше 3,45 млн гривень.