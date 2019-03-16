Розслідування Мюллера щодо втручання РФ у вибори в США триває

Рік Гейтс все ще співпрацює зі слідством за кількома епізодами

В США представители спецпрокурора Роберта Мюллера в пятницу попросили суд отложить вынесение приговора бывшему заместителю руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Рику Гейтсу, в связи с "продолжающимися расследованиями" по делу о вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Заявление, подписанное спецпрокурором Мюллером, было представлено окружному суду округа Колумбия.

В нем сообщается, что Гейтс все еще сотрудничает со следствием по нескольким эпизодам, и Мюллер попросит суд отложить вынесение приговора по крайней мере до 14 мая, когда офис спецпрокурора известит судью о текущем статусе дела Гейтса.

Гейтс - один из нескольких советников Трампа, обвиненных спецпрокурором в преступлениях, раскрытых во время следствия по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года и возможном сговоре сотрудников штаба Трампа с Москвой.

Гейтс долгое время был бизнес-партнером Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа.

Гейтс согласился заключить сделку со следствием и дал показания против Манафорта.

В феврале 2018 года Гейтс признал себя виновным в сговоре против Соединенных Штатов и даче ложных показаний следователям.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году является незаконным.