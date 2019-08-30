Розслідування щодо імпорту добрив повинно виявити схеми обходу санкцій Росією, - експерти

Фото: Ігор Гольченко (з відкритих джерел)

На думку експертів, розслідування МЕРТ не призведе до нестачі продукту до посівної компанії

Розслідування Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив не призведе до нестачі продукту до посівної компанії, оскільки необхідна кількість добрив вже в Україні і імпорт їх не припинено. Про це під час круглого столу, присвяченого питанням впливу санкцій щодо РФ на українську хімічну промисловість, економіку і АПК, заявив віце-президент Союзу хіміків, директор з питань регуляторної політики Group DF Ігор Гольченко, передає РБК-Україна.

"В Україну завезено 1,7 млн тонн складних мінеральних добрив при споживанні 1,8 млн тонн. Розпочате розслідування не означає, що імпорт зупинений, це всього лише розпочато розслідування. Ті, хто говорить про те, що добрив немає, - на наш погляд, це спроба розігріти ринок і на цьому заробити", - сказав він.

За словами експерта, після введення санкцій на імпорт мінеральних добрив поставки в Україну з Росії зменшилися, але в той же час почав зростати імпорт з нетипових для виробництва добрив країн, що свідчить про те, що РФ продовжує реалізовувати свою стратегію збільшення експорту, користуючись торгівельними перевагами інших країн.

"Ембарго Кабінету міністрів, результатом введення цих санкцій стала втрата 1 млн тонн азотних добрив російського виробництва в Україні і 800 тис. тонн складних добрив. А за півроку 2019 року 500 тис. тонн азотних добрив привезено в Україну з Польщі, Литви, Туреччини, Грузії, Болгарії, яких на ринку не було. Білорусь традиційно, зрозуміло. Півмільйона з мільйона вже відшкодовано", - сказав він.

На думку Гольченка, для того, щоб протистояти зростаючій частці нетипових виробників на ринку, необхідно підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних виробників.

"Говорячи про ефект санкцій. Коли налагоджується конкуренція і йде елемент недобросовісних демпінгових поставок, ми бачимо, що на тлі зростаючого попиту в Україні починається створюватися внутрішнє виробництво і робочі місця. Це дрібні та середні підприємства, які забезпечують добривами фермерів", - сказав експерт.

Як зазначив присутній на круглому столі радник президента України, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, рішення про введення санкцій проти виробників зіз РФ на поставки на територію України було повністю підтримано Офісом президента України.

"У президента Зеленського було послання під час своєї інавгураційної промови, він сказав про те, щоб українці ніколи не плакали. У перекладі на економічну мову це означає, що він думає, в тому числі, не тільки про економічне зростання, але і про зайнятість населення, особливо хімпром і питання, пов'язані з зайнятістю населення", - сказав Устенко.

Фото: Олег Устенко (з відкритих джерел)

За його словами, є цілі регіони, де хімічні підприємства є містоутворюючими.

"Основні гравці ринку хімічних добрива близькі до зони проведення військових дій, і президент особливо таргетує на ті регіони і говорить про необхідність відновлення і розвитку", - додав Устенко.

Він також підкреслив, що введення подібних обмежувальних заходів має декілька етапів і в короткостроковій перспективі могло призвести до стрибка цін на товари, але у випадку з Україною це не спрацювало з ряду причин, серед іншого, курсова політика і відносна стабільність гривні. Але в довгостроковій перспективі на ринок може зайти гравець, який спробує задавити всіх конкурентів, тому вже зараз необхідно розробляти план розвитку вітчизняних виробників.

"У моєму розумінні Росія розгортала ситуацію, коли її стратегія працювала на те, щоб намагатися заходити на наш ринок, видавлювати власного товаровиробника, щоб в кінці посадити на голку наших аграріїв у середньостроковій і довгостроковій перспективі", - зазначив він.

Устенко підкреслив, що спільними зусиллями необхідно розробляти захисні заходи для аграріїв і хіміків від економічного тиску санкцій, щоб у майбутньому використати цей досвід і в інших галузях.

Як відомо, 22 серпня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі провела засідання, за результатами якого порушила розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив для захисту українських виробників від недобросовісного та зростаючого імпорту. У березні 2018 року Кабмін схвалив тимчасове обмеження ввезення мінеральних добрив з Росії. 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів продовжив обмеження на імпорт деяких товарів з Російської Федерації до кінця 2019 року