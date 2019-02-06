Янукович розповів подробиці про перенесену травму

Янукович в 2018 році отримав травму під час тренування на тенісному корті

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал, что в 2018 году получил травму во время тренировки на теннисном корте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-конференции в Москве

"Ранним утром был проливной дождь, и водичка залетела на корт. И прямо во время тренировки я очень серьезно поскользнулся и упал на лавочки деревянные", - рассказал Янукович.

Янукович уточнил, что недавно вернулся в Россию после пройденного курса лечения. Однако где именно он находился, бывший президент не уточнил.

Напомним, ранее адвокат Александр Горошинский заявил, что Янукович пребывал на реабилитации после операции. Он также подчеркнул, что у него нет прямой связи с подзащитным.

В ноябре российские СМИ заявили, что Янукович попал в реанимационное отделение московской клиники имени Склифософского с травмой позвоночника. Предполагалось, что бывший президент Украины получил травму колена и спины, упав на теннисном корте. В то же время официально данная информация не подтверждалась.

Позже защита заявляла, что Янукович не будет присутствовать на последнем заседании суда перед оглашением приговора, так как будет еще в больнице из-за полученной травмы.



