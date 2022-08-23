Поширювали відео, що виправдовує агресію РФ: в Ізмаїлі СБУ проводить обшуки у медиків

Співробітники СБУ в Ізмаїлі Одеської області провели обшуки у медиків, які публічно виправдовували збройне вторгнення Росії в Україну і підтримували дії окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу управління СБУ в Одеській області.

Два працівники медичної галузі виготовили та розповсюдили в соціальній мережі відеоматеріал, що виправдовує збройну агресію окупантів в Україні. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи підозрюваних.

В результаті були вилучені комп'ютерна техніка та мобільні телефони на місці злочину. Правоохоронці також перевіряють ймовірну причетність російських спецслужб до деструктивної діяльності підозрюваних.