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Поширювали відео, що виправдовує агресію РФ: в Ізмаїлі СБУ проводить обшуки у медиків

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Одеса, Вівторок 23 серпня 2022 17:09
Поширювали відео, що виправдовує агресію РФ: в Ізмаїлі СБУ проводить обшуки у медиків Фото: СБУ викрила жителів Ізмаїла, які публічно виправдовують агресію РФ (facebook.com/ssumariupol)
Автор: Константин Широкун

Співробітники СБУ в Ізмаїлі Одеської області провели обшуки у медиків, які публічно виправдовували збройне вторгнення Росії в Україну і підтримували дії окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу управління СБУ в Одеській області.

Два працівники медичної галузі виготовили та розповсюдили в соціальній мережі відеоматеріал, що виправдовує збройну агресію окупантів в Україні. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи підозрюваних.

В результаті були вилучені комп'ютерна техніка та мобільні телефони на місці злочину. Правоохоронці також перевіряють ймовірну причетність російських спецслужб до деструктивної діяльності підозрюваних.

Раніше правоохоронці затримали в Одесі чоловіка, який прославляв окупантів і виправдовував війну Росії проти України.

Нагадаємо, нещодавно в одному з сіл Покровського району Донецької області затримали жінку, яка була інформатором російських окупантів.

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