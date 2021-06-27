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Чи пошириться ринок землі на окуповані райони: відповідь МінАП

Автор: РБК-Україна

Ринок землі, який запуститься в Україні з 1 липня 2021 року, не поширюватиметься на окуповані Крим та частину Донбасу. Купити можна землю тільки на підконтрольній території.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

За його словами, на ринку землі буде продаватися приватні землі.

"Лінія зіткнення і тимчасово окупована територія - там мораторій. Ці землі не можна буде продавати і купувати до повного звільнення. А приватні землі на території, що контролює Україна, - можна продавати", - зазначив Висоцький.

Він також сказав, що немає ніяких обмежень для прифронтових зон, і власник землі може її вільно продавати. При цьому покупцю слід врахувати ризики, пов'язані з російською агресією.

Нагадаємо, раніше Висоцький заявляв, що росіянам і представникам так званої окупаційної влади "ЛДНР" заборонено купувати українську землю. Якщо такі факти будуть виявлені, то така земля підлягає конфіскації.

Зазначимо, мораторій на продаж землі офіційно перестане діяти з 1 липня 2021 року.

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