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Поширення COVID-19 може значно сповільнитися влітку, - Білий дім

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 05:20
Поширення COVID-19 може значно сповільнитися влітку, - Білий дім
Ілюстративне фото (Pixabay.com)

Очікується, що коронавірусом складніше буде заразитися влітку

Сонячне світло, висока температура і вологість згубні для коронавіруса, і, отже, у літніх умовах поширення COVID-19 може значно сповільнитися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами чиновника Білого дому Білла Брайана, про ці факти свідчать результати експериментів урядових дослідників із зразками коронавіруса.

"Найбільше нас вразив потужний вплив сонячного світла, який знищує вірус - як на поверхні, так і в повітрі. Ми спостерігали аналогічний ефект і з температурою, і з вологістю, коли підвищення температури і вологості або того і іншого, як правило, створювало сприятливі умови для вірусу", - сказав Брайан.

Наголошується, що отримані дані можуть зміцнити надію на те, що епідемія коронавіруса може розвиватися за сценарієм інших респіраторних захворювань, таких як грип, які зазвичай менш заразливі в теплу пору року. Однак не варто забувати, що зараз вірус поширюється і в місцях з жарким і вологим кліматом, наприклад у Сінгапурі, що ставить під питання значний вплив чинників навколишнього середовища.

Президент США Дональд Трамп сказав, що результати випробувань слід інтерпретувати обережно.

Нагадаємо, в світі вже зафіксовано понад 190 тис. смертей від коронавирусной інфекції.

Раніше США заявили, що друга хвиля епідемії коронавіруса в країні може стати страшнішою, ніж перша.

У Чехії послабили карантин і дозволили виїжджати за межі країни У штаті Нью-Йорк рівень зараження коронавірусом серед населення становить близько 14%
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