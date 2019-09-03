Розкриті імена росіян, причетних до фінансування італійської партії "Ліга Півночі", - BuzzFeed

Голоси, які зафіксовано на плівці, де йшлося про можливу нафтову угоду для фінансування вкрай правої партії політика Маттео Сальвіні "Ліга Півночі", належать росіянам Андрію Харченко та Іллі Якуніну. Про це повідомляє BuzzFeed, передає РБК-Україна.

Зазначається, що в липні BuzzFeed опублікував аудіозапис переговорів давнього помічника Сальвіні Джанлуки Савоіні, де він обговорював план приховано направити десятки мільйонів доларів російських грошей на майбутню виборчу кампанію партії "Ліга Півночі" на виборах до Європарламенту. Імена російських співрозмовників Савоіні в московському готелі "Метрополь" на зустрічі, що відбулася в жовтні 2018 року, залишалися досі невідомими.

Однак, завдяки спільному розслідуванню BuzzFeed, Bellingcat і російського видання Insider вдалося ідентифікувати два з трьох голосів росіян, почутих на записах: вони належать Андрію Харченко та Іллі Якуніну. Ці люди мають зв'язки з російським політиком Володимир Плігіним, якого вважають членом внутрішнього кола спілкування Путіна.

Фото: Андрій Харченко (ліворуч) та Ілля Якунін (www.buzzfeednews.com)

"Особи росіян, що стоять за запропонованою нафтовою угодою для фінансування вкрай правого руху в Італії, вже не секрет. Їх зв'язки ведуть до кола близького спілкування Володимира Путіна", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Італії почала розслідування можливої корупції після повідомлень у ЗМІ про те, що правляча партія "Ліга Півночі" планувала отримати мільйони від секретної угоди з російською нафтою.

Один з лідерів партії Сальвіні заперечував, що його партія отримала якісь гроші з Москви. Зазначимо, що італійське законодавство забороняє партіям приймати пожертвування від іноземних організацій.

Також повідомлялося, що Сальвіні сподівається встановити тісні зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним і в останні роки кілька разів відвідував Москву. Він неодноразово засуджував економічні санкції ЄС відносно Росії та обіцяв спробувати скасувати їх.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністром Італії вперше може стати жінка. Новий прем'єр може спиратися на альтернативне парламентська більшість у складі "Руху 5 зірок" та Демократичної партії.