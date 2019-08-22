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Прем'єром Італії вперше може стати жінка

Новини » Політика    22.08.2019 - 18:25
Прем'єром Італії вперше може стати жінка
Фото: Марта Картабия (qwerty.wiki)

Марта Картабія може стати прем'єром країни

Заступник голови Конституційного суду Марта Картабія може вперше в історії стати прем'єр-міністром Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний канал Sky TG24.

Телеканал повідомив, що її ім'я називається в якості ймовірного глави коаліційного уряду, який може спиратися на альтернативне парламентська більшість у складі "Руху "5 зірок" та Демократичної партії.

Нагадаємо, 21 серпня президент Італії Серджіо Маттарелла прийняв заяву про відставку прем'єр-міністра країни Джузеппе Конте. Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте 20 серпня оголосив, що йде у відставку. Крім того, він заявив, що робота його уряду закінчується. Крім того, Конте звинуватив у безвідповідальності свого заступника - міністра внутрішніх справ і лідера однієї з двох правлячих партій ("Ліги", - ред.) - Маттео Сальвини, назвавши його опортуністом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник голови Ради міністрів Італії, федеральний секретар правопопулістської партії "Ліга" закликав до дострокових виборів у парламент країни, заявивши про відсутність більшості в парламенті.

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