У Луганській області окупанти дають по 60 тисяч рублів за інформацію про чоловіків

У Луганській області російські окупанти продовжують проводити мобілізацію. Жителям пропонують гроші за інформацію про місцеперебування чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

За його словами, окупанти у невеликих містах пропонують по 60 тисяч рублів родичам та сусідам. В обмін хочуть отримати дані про чоловіків і місце їх знаходження.

Гайдай зазначив, що мобілізованих відправляють на передову, куди самі окупанти йти не хочуть.

"Самі росіяни не хочуть йти у відкритий бій, тому продовжують збирати на окупованих територіях чоловіків, яких потім кидатимуть у пекло", - зазначив він.

Глава ОВА додав, що російські війська зосереджують свої сили на Бахмутському напрямку, проте важкі бої йдуть по всій лінії фронту на Донбасі. ЗСУ за минулу добу відбили 13 атак ворога.

"Сім разів упродовж ночі ствольна та реактивна артилерія противника намагалася витиснути українських військових із захисних редутів. Двічі по населених пунктах окупанти били ракетами, ще двічі на штурм йшли танки", - підкреслив Гайдай.