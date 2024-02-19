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Военные могут получить помощь в случае установления инвалидности: алгоритм действий

Украина, Понедельник 19 февраля 2024 07:38
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Военные могут получить помощь в случае установления инвалидности: алгоритм действий Фото: военные могут получить помощь (today ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные, которые получили справку об установлении инвалидности или частичной потери трудоспособности имеют право на единовременную денежную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным министерства, на одноразовую денежную помощь имеют право военнослужащие, получившие ранения, травму, контузию, увечье или заболевание и имеющие справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которой установлена инвалидность или процент потери трудоспособности.

Алгоритм действий

Тем, кто служит

Служащим нужно подать соответствующий рапорт к командиру воинской части. После этого военная часть принимает документы и удостоверяет их копии, выдает заключение о возможности назначения ОГД, а затем направляет в департамент социального обеспечения Минобороны.

Уволившимся из ВСУ

Освободившимся из ВСУ нужно обратиться в ТЦК и СП, где военнослужащий состоит на учете. ТЦК и СП принимает документы и удостоверяет их копии и заключает возможность назначения единовременной денежной помощи, который направляется в департамент социального обеспечения Минобороны.

Какие документы нужны

По месту представления документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных. Однако для этого нужно подготовить копии:

  • паспорта;
  • идентификационного номера;
  • номера банковского счета;
  • справки об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья);
  • постановления ВЛК о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);
  • справки МСЭК об установлении процента потери трудоспособности или инвалидности;
  • выписки из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.

Для уволившихся из ВСУ дополнительно подается выписка из приказа воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.

Военные в Украине могут воспользоваться различными льготами. Им предусмотрено бесплатное лечение, скидки на коммунальные услуги и бесплатный проезд в транспорте.

Детальнее о льготах украинским военным в Украине можно узнать в материале РБК-Украина.

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