Раніше ціна газу для населення розраховувалась по імпортному паритету, - Коболєв

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Однак через надлишкову пропозицію й обмежений попит ціна на ринку почала знижуватися

Формула, яка раніше використовувалася для розрахунку ціни на газ, була побудована на принципі імпортного паритету.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв ефірі "Україна 24".

"Український ринок дійсно півтора року тому ще працював за принципом, що ринкова ціна не може бути дешевшою, ніж ціна імпорту. Це називається імпортний паритет", - зазначив голова НАК "Нафтогаз Україна".

Однак, за словами Коболєва, упродовж останнього року через надлишкову пропозицію й обмежений попит ціна на українському ринку почала знижуватися відносно імпортного паритету.

"Із 1 січня насправді ціна газу в Україні не регулюється. Була рекомендована ціна, ми пропонували газ за нижчою ціною, ніж рекомендована", - пояснив Коболєв.

Нагадаємо, з 2017 року ціна на газ для населення визначалась за принципом імпортного паритету. До лютого 2020 року ціна визначалася як вартість газу на німецькому хабі NCG плюс його доставка в Україну.

З лютого по липень 2020 року формула передбачала прив’язку до хабу TTF в Нідерландах плюс затрати на доставку в Україну. З 1 серпня 2020 року відкрився ринок газу для населення, однак принцип імпортного паритету продовжив діяти.

Аналогічна формула "Роттердам+" діяла у 2016-2019 роках для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів.

Формулу скасували 1 липня 2019 року зі введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.