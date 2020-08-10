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Раньше цена газа для населения рассчитывалась по импортному паритету, - Коболев

Киев, Понедельник 10 августа 2020 12:47
Раньше цена газа для населения рассчитывалась по импортному паритету, - Коболев
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Но из-за избыточного предложения и ограниченный спрос цена на рынке начала снижаться

Формула, которая ранее использовалась для расчета цены на газ, была построена на принципе импортного паритета.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев эфире "Украина 24".

"Украинский рынок действительно полтора года назад еще работал по принципу, что рыночная цена не может быть дешевле, чем цена импорта. Это называется импортный паритет", - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины".

Однако, по словам Коболева, в течение последнего года из-за избыточного предложения и ограниченный спрос цена на украинском рынке начала снижаться относительно импортного паритета.

"С 1 января на самом деле цена газа в Украине не регулируется. Была рекомендована цена, мы предлагали газ по более низкой цене, чем рекомендованная", - пояснил Коболев.

Напомним, с 2017 года цена на газ для населения определялась по принципу импортного паритета. К февралю 2020 цена определялась как стоимость газа на немецком хабе NCG плюс его доставка в Украину.

С февраля по июль 2020 формула предполагала привязку к хабу TTF в Нидерландах плюс затраты на доставку в Украину. С 1 августа 2020 открылся рынок газа для населения, однако принцип импортного паритета продолжил действовать.

Аналогичная формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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