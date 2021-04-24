Зарано робити висновки щодо відведення російських військ від України, - Пентагон

Сполучені Штати спостерігають, як Росія відводить війська від кордону з Україною. Однак у Пентагоні не поспішають робти висновки щодо серйозності намірів Москви.

Він зазначив, що самого лише оголошення про передислокацію російських військ "недостатньо, щоб нас запевнити".

"Ще занадто рано говорити, які саме сили виводяться, і яке саме озброєння, схоже, там все ще залишається. Але я можу просто сказати вам, що ми дуже, дуже уважно стежимо за цим", - сказав посадовець.