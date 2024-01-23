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Утренний обстрел по Украине: 5 жертв, минимум 40 раненых

Фото: из-за обстрела Украины 23 января 5 людей погибли, минимум 40 раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали из-за массированного обстрела Украины во вторник, 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря Клименко.

"Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют преступления", - рассказал он.

Киев

В результате ракетного удара в столице возникли несколько пожаров – в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

Киевщина

Спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.

Днепропетровская область

В результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.

Харьков

оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.

Обстрел Украины

Российские войска устроили массированную ракетную атаку по Украине 23 января. О взрывах и "прилетах" сообщалось в Харькове, Киеве и Павлграде. В частности, в Киеве начались пожары припаркованных авто, домов и квартир, в одной из них нашли неразорвавшуюся часть ракеты. На данный момент известно о 18 пострадавших. Подробнее о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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