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Утренний обстрел Константиновки: количество раненых увеличилось втрое

Фото: оккупанты обстреляли жилой квартал Константиновки Донецкой области 28 января (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в субботу, 28 января, россияне ударили по Константиновке Донецкой области. Уже известно о трех погибших и 6 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, утром 28 января армия РФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Константиновке.

"В результате атаки оккупационных войск погибли двое мужчин и женщина. Шесть горожан получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная помощь", - говорится в сообщении.

Как добавить в Офисе генпрокурора, повреждены многоэтажки, мотель. Также разрушены гаражи и автомобили.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, сначала было известно, что три человека погибли, по меньшей мере двое ранены от ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Константиновке Донецкой области утром субботы, 28 января.

Напомним, днем 27 января российские военные также обстреляли Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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Донецкая областьКонстантиновка