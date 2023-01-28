Утренний обстрел Константиновки: количество раненых увеличилось втрое

По данным следствия, утром 28 января армия РФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Константиновке.

"В результате атаки оккупационных войск погибли двое мужчин и женщина. Шесть горожан получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная помощь", - говорится в сообщении.

Как добавить в Офисе генпрокурора, повреждены многоэтажки, мотель. Также разрушены гаражи и автомобили.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).