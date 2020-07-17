Поранений під Зайцевим боєць досі у "сірій зоні", бойовики блокують пошуки

Бойовики на Донбасі досі не дають провести пошуки пораненого в районі Зайцевого українського військового. Він уже кілька днів знаходиться в "сірій зоні".

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Українська сторона відзначає, що окупанти третій день поспіль не дають проводити пошук пораненого бійця, який досі перебуває в "сірій зоні" в районі селища Зайцеве. Сьогодні в ході чергових переговорів через місію ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ знову не досягнуто домовленості з пошуку та евакуації.

"Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона наполягає на проведенні самостійного пошуку представниками пошукової групи "Евакуація 200", до складу якої увійдуть вісім осіб, разом із саперами і медиком. Вони будуть без зброї і одягнені в білі костюми і світловідбиваючі жилети.

Нагадаємо, 13 липня у районі Зайцевого підірвався військовослужбовець, після цього евакуаційна група вирушила на його пошуки і потрапила в засідку; в результаті загинув військовий медик і ще один боєць отримав поранення.

На сьогодні відомо, що українській стороні передали тіло загиблого від підриву на невідомому пристрою Дмитра Красногрудя, а Естонія підтвердила, що медик Микола Ільїн був її громадянином.

Про передачу його тіла українській стороні не повідомлялося, також залишається невідомою доля пораненого бійця.