Поранення військового на Донбасі. Штаб заявив про початок службового розслідування: що сталося

"Інформація, яку було викладено у ранковому зведенні станом на 07:00 за 25 грудня 2021 року, містить помилку та потребує уточнення", - йдеться в повідомленні.

У штабі пояснили, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї.

Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються.