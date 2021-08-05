Поранення мирного жителя у Красногорівці: поліція відкрила кримінальну справу
Внаслідок обстрілу бойовиками цивільного будинку в Красногорівці поранено місцевого жителя. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.
Вказано, що повідомлення про осколкове поранення 56-річного місцевого мешканця надійшло до поліції сьогодні близько 07.10.
Встановлено, що множні тілесні ушкодження чоловік отримав внаслідок обстрілу, перебуваючи у власній квартирі. Місце мешкання потерпілого також було пошкоджено.
За попередніми даними, потерпілий наразі перебуває у лікарні.
Повні обставини та масштаби пошкоджень будинку встановлюються.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Раніше стало відомо, що бойовики обстріляли багатоповерхівку в Донецькій області.
Згодом у штабі операції Об’єднаних сил опублікували перші фото наслідків обстрілу.