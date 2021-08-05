Поранення мирного жителя у Красногорівці: поліція відкрила кримінальну справу

Внаслідок обстрілу бойовиками цивільного будинку в Красногорівці поранено місцевого жителя. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області .

Вказано, що повідомлення про осколкове поранення 56-річного місцевого мешканця надійшло до поліції сьогодні близько 07.10.

Встановлено, що множні тілесні ушкодження чоловік отримав внаслідок обстрілу, перебуваючи у власній квартирі. Місце мешкання потерпілого також було пошкоджено.

За попередніми даними, потерпілий наразі перебуває у лікарні.

Повні обставини та масштаби пошкоджень будинку встановлюються.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.