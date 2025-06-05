"Рамштайн" без Хегсета: глава Пентагона ответил, отказались ли США от поддержки Украины

Во время брифинга у главы Пентагона спросили, можно ли рассматривать его пропуск "Рамштайна" как сигнал, что США больше прекратили поддержку Украины.

Хегсет ответил отрицательно и уточнил, что на заседании Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайна") присутствовал посол США в НАТО Мэтью Уитакер, который внес свой вклад.

"С самого начала работы этой администрации мы сотрудничали с нашими британскими и немецкими коллегами, чтобы они возглавили эту контактную группу, что они и сделали, и я это ценю", - добавил он.