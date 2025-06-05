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"Рамштайн" без Хегсета: глава Пентагона ответил, отказались ли США от поддержки Украины

Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Отказ министра обороны США Пита Хегсета участвовать во встрече в формате "Рамштайн" не является свидетельством того, что Вашингтон больше не поддерживает Украину.

Как передает РБК-Украина, заявление Хегсета приводит The Guardian.

Во время брифинга у главы Пентагона спросили, можно ли рассматривать его пропуск "Рамштайна" как сигнал, что США больше прекратили поддержку Украины. 

Хегсет ответил отрицательно и уточнил, что на заседании Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайна") присутствовал посол США в НАТО Мэтью Уитакер, который внес свой вклад.

"С самого начала работы этой администрации мы сотрудничали с нашими британскими и немецкими коллегами, чтобы они возглавили эту контактную группу, что они и сделали, и я это ценю", - добавил он. 

Новый "Рамштайн"

Напомним, вчера, 4 июня, в штаб-квартире НАТО прошла новая встреча Контактной группы по обороне Украины.

До самой встречи СМИ написали о том, что там не будет министра обороны США Пита Хегсета.

В Пентагоне объяснили, что Хегсет не сможет принять участие из-за несостыковок в графике.

Детальнее о результатах "Рамштайна" для Украины - в материале РБК-Украина.

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