Названий список претендентів у символічну збірну року ФІФА

Найбільше ньому представників АПЛ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала імена 55 кандидатів, що претендують на потрапляння до символічної збірної за підсумками 2019 року. Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Зазначається, що найбільше представництво, а саме 21 осіб, в списку кандидатів вперше з 2009 року отримали гравці з англійської Прем'єр-ліги.

У список потрапили 5 воротарів, 20 захисників, 15 півзахисників і 15 нападників.

Воротарі: Аліссон Беккер (Бразилія, "Ліверпуль"), Давид Де Хеа (Іспанія, "Манчестер Юнайтед"), Едерсон (Бразилія, "Манчестер Сіті"), Ян Облак (Словенія, "Атлетико"), Марк-Андре тер Стеген (Німеччина, "Барселона").

Захисники: Жорді Альба (Іспанія, "Барселона"), Трент Александер-Арнолд (Англія, "Ліверпуль"), Дані Алвес (Бразилія, ПСЖ/"Сан-Паулу"), Жоау Канселу (Португалія, "Ювентус"/"Манчестер Сіті"), Даніель Карвахаль (Іспанія, "Реал"), Джорджо К'єлліні (Італія, "Ювентус"), Верджіл ван Дейк (Нідерланди, "Ліверпуль"), Дієго Годін (Уругвай, "Атлетіко"/"Інтер"), Йозуа Кіммиі (Німеччина, "Баварія"), Каліду Кулібалі (Сенегал, "Наполі"), Емерік Лапорт (Франція, "Манчестер Сіті"), Маттейс де Лігт (Нідерланди, "Аякс"/"Ювентус"), Жерар Піке (Іспанія, "Барселона"), Серхіо Рамос (Іспанія, "Реал"), Ендрю Робертсон (Шотландія, "Ліверпуль"), Алекс Сандро (Бразилія, "Ювентус"), Тіаго Сілва (Бразилія, ПСЖ), Рафаель Варан (Франція, "Реал"), Марсело (Бразилія, "Реал"), Кайл Вокер (Англія, "Манчестер Сіті").

Півзахисники: Серхіо Бускетс (Іспанія, "Барселона"), Каземіро (Бразилія, "Реал"), Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті"), Крістіан Еріксен (Данія, "Тоттенхем"), Френкі де Йонг (Нідерланди, "Аякс"/"Барселона"), Еден Азар (Бельгія, "Челсі" / "Реал"), Н'голо Канте (Франція, "Челсі"), Тоні Кроос (Німеччина, "Реал"), Артур (Бразилія, "Барселона"), Лука Модрич (Хорватія, "Реал") Поль Погба (Франція, "Манчестер Юнайтед"), Іван Ракітіч (Хорватія, "Барселона"), Бернарду Сілва (Португалія, "Манчестер Сіті"), Душан Тадіч (Сербія, "Аякс"), Артуро Відаль (Чилі, "Барселона").

Нападники: Серхіо Агуеро (Аргентина, "Манчестер Сіті"), Карім Бензема (Франція, "Реал"), Роберто Фірміно (Бразилія, "Ліверпуль"), Антуан Грізманн (Франція, "Атлетіко"/"Барселона"), Харрі Кейн (Англія, "Тоттенхем"), Роберт Левандовські (Польща, "Баварія"), Садьо Мане (Сенегал, "Ліверпуль"), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилія, ПСЖ), Кріштіану Роналду (Португалія, "Ювентус"), Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль"), Сон Хин Мін (Південна Корея, "Тоттенхем"), Рахім Стерлінг (Англія, "Манчестер Сіті"), Луїс Суарес (Уругвай, "Барселона").

Нагороди ФІФА вручать 23 вересня в оперному театрі "Ла Скала" в італійському Мілані.