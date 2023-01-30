RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В рамках "Зерновой инициативы" в течение недели из портов вышли 18 судов с агропродукцией

Фото: в рамках "Зерновой инициативы" в течение недели из портов вышли 18 судов с агропродукцией (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели из портов Одессы вышли 18 судов. Они экспортировали 664 тысяч тонн продовольствия, что является третью от объема экспорта за позапрошлую неделю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что 60 тысяч тонн пшеницы были транспортированы в Кению, 56 - в Бангладеш, 60 тысяч тонн масла - в Индию.

Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов - 2,5 судна в сутки. Это показатель, который был еще в начале работы "Зерновой инициативы", когда объемы экспорта были незначительны. В то же время количество судов, которые проходят инспекцию в Босфоре и получают разрешение двигаться под загрузку в украинские порты, также не превышает 3-х судов в сутки", - пишет пресс-служба.

Российская сторона умышленно увеличивает очередь из судов. По состоянию на сегодня 117 судов ожидают проведения инспекции в территориальных водах Турции. Только за прошедшую неделю состоялось только 20 инспекций при минимально необходимых 84.

"Тормозится также регистрация судов для участия в инициативе: из более 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна", - добавляет Министерство инфраструктуры.

Также фиксируется снижение объемов экспорта почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что суточное количество выходов судов с агропродукцией упало до антирекордного показателя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине