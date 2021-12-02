У рамках програми "Зелена країна" у 2021 році висадили майже 58 млн дерев - на 40% більше, ніж планувалося

У рамках виконання еко-ініціативи президента "Зелена країна" за 3 роки буде висаджено 1 млрд нових дерев. За 10 років площа лісу збільшиться на 1 млн гектарів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Богдана Боруховського.

"У червні цього року президент України дав старт програмі "Зелена країна". Аби правильно та успішно її реалізувати, ми у Міндовкіллі активно долучалися до розробки законопроєкту про збереження лісів №5650, розпочали ідентифікацію самозаліснених та придатних для лісорозведення ділянок і процедуру передачі їх до лісгоспів, створили робочі групи з визначення ділянок, де варто садити ліс, а де ні. Адже ми чітко розуміємо, що лише створені у правильних місцях ліси допоможуть у боротьбі з кліматичною кризою та деградацією грунтів, зберігатимуть водні ресурси та середовища існування безлічі рослин і тварин", - підкреслив Боруховський.

За його словами, цієї осені завдяки сприятливим погодним умовам висадили більше, ніж планували деревних рослин. Сьогодні вже висаджено майже 58 млн сіянців, з яких 6,6 млн - на землях територіальних громад.

Найбільше дерев висаджено у Житомирській області - 14,2 млн сіянців. На другому місці за темпами висадки Волинь - 5 млн сіянців. На третьому місці Київщина - висаджено майже 4,5 млн сіянців. Запорізька область висадила близько 4,3 млн сіянців. Луганщина та Львівщина висадили близько 3,5 млн кожна.

"Чи вдасться нам висадити 1 млрд дерев за три роки? Звичайно, так. Не дивуйтеся, що зараз програма виконана на 6 %. Ліс висаджується не лінійно, а за правилами вегетаційних сезонів. Найбільш сприятливим часом для цього є весна. Менш сприятливою порою року є осінь. Влітку та зимою ліс не висаджується. Наш графік висадки матиме чітко виражені піки, які будуть співпадати із веснами", - додав голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

Всі ці дані перебувають у відкритому доступі на сайті https://zelenakraina.gov.ua/. На інтерактивній карті деталізовані всі місця висадки по областях, а також відображені всі, що беруть участь у реалізації проекту.

Наразі обласні підприємства Держлісагентства нарощують свої потужності. Сучасний насіннєво-селекційний центр, який за рік випускатиме 3 млн сіянців із закритою кореневою системою, вже запрацював у Львові. У грудні такий центр запрацює на Донеччині. Загалом планується відкриття таких заводів у Київській, Житомирській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.