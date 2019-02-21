У рамках справи про піраміду з підкупу виборців проводять 50 обшуків

У ході обшуків було вилучено кошти та чорнові записи

В рамках дела о пирамиде по подкупу избирателей на выборах президента Украины правоохранители проводят 50 обысков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган.

Так, в 2018 году на территории Украины была создана преступная организация, целью деятельности которой является массовый подкуп избирателей и фальсификация результатов выборов президента.

"Сотрудниками ГБР и СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проведено более 50 санкционированных судами обысков на территории Украины в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в регионах была создана сеть по принципу "пирамиды": руководитель штаба избирательного округа - руководитель сектора - старший избирательного участка - наблюдатель - агитатор - избиратель.

Указано, что в ходе проведенных обысков были изъяты наличные средства в иностранной и национальной валюте, а также черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности данной группы.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на свои источники, в организации пирамиды по подкупу избирателей, которую разоблачила Служба безопасности Украины, подозревается нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль.

Напомним, замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил об обысках в ряде областей по делу о вмешательстве России в выборы. Он подчеркивал, что речь идет об около 30 обысках, при этом Кононенко уточнил, что у политических сил следственные действия не проводились.

Добавим, в СБУ отметили, что организатором схемы является народный депутат, но его фамилию не озвучили. Замглавы СБУ подчеркнул, что подозреваемый не является кандидатом в президенты.