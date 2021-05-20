В Україні створять "25 спортивних магнітів" для олімпійських видів спорту , - Тимошенко

У кожній області України до 2024 року з'явиться багатофункціональний спортивний об'єкт, де можна буде проводити всеукраїнські та міжнародні змагання з не менше ніж п'яти олімпійських видів спорту. Частина об'єктів вже здана.

Про це розповів заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко в інтерв'ю Mintrans .

За його словами, їх будівництво - окремий проект, який отримав назву "25 спортивних магнітів" і ініційований президентом Володимиром Зеленським.

"Все це більше, ніж просто інфраструктура. У стінах, які будуються зараз і будуть побудовані ще, зароджується прагнення до перемог. Наше завдання - щоб перемог у нашої країни було якомога більше", - заявив він.

Тимошенко зазначив, що при відборі об'єктів на стадії проекту акцент робився на те, щоб "спортивні магніти" були багатофункціональними, і люди могли займатися різними видами спорту.

"Кожен магніт повинен відповідати міжнародним стандартам. Крім того, на кожному з об'єктів повинні бути створені умови для проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з не менше ніж п'яти олімпійських видів спорту", - повідомив заступник голови ОП.

Винятком є ​​водна арена міжнародного класу, яку будують в Тернополі. Вперше в Україні з'явиться подібний спортивний об'єкт.

"Тернопільський "Центр греблі і водних видів спорту" зможе приймати Чемпіонати Європи та світу. До того ж наші спортсмени беруть багато медалей у цьому виді спорту, вони заслуговують на сучасну базу. Нагадаю, українець Юрій Чебан два рази завоював медалі на Олімпіаді", - заявив Тимошенко.

За словами Тимошенка, 10 об'єктів зі списку "25 спортивних магнітів" вдалося завершити упродовж 2020 року.

"Особлива гордість - сучасний спорткомплекс "Олімпійські резерви" у Дніпрі, який відкрив свої двері в листопаді минулого року. Це простора крита 6-поверхова арена, побудована "з нуля" для олімпійських видів спорту", - сказав заступник голови ОП.