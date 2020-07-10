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У Запоріжжі триває будівництво мостів, першу ділянка відкриють до кінця року

Запоріжжя, П'ятниця 10 липня 2020 17:28
У Запоріжжі триває будівництво мостів, першу ділянка відкриють до кінця року
Фото: ремонт дороги (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Всього для завершення мостів потрібно звести 27 споруд

У Запоріжжі триває будівництво мостів через Дніпро, які з'єднують дві частини міста й острів Хортиця. До кінця року на одній з ділянок буде відкрито рух.

Про це повідомив Юрій Голик на Facebook.

Для завершення мостів потрібно звести 27 споруд, включаючи два мости, і прокласти 9 км магістралі. Планується, що всі роботи встигнуть завершити за 2 роки.

Мости через Дніпро в Запоріжжі почали проектувати ще у 90-х, а будівництво з перемінним успіхом тривала до 2014 року, після чого зупинився остаточно.

Як зазначає Голик, реанімувати проект вдалося завдяки проекту президента "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомляв, що триває ремонт траси М-18 Харків - Сімферополь - Алушта – Ялта, наближається до завершення робота на трасі Н-30 Василівка – Бердянськ. Всього за рік в області відремонтують 277,5 км доріг.

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Новини України Юрій ГоликВелике будівництвоЗапорожская область
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