У Запоріжжі триває будівництво мостів, першу ділянка відкриють до кінця року

Фото: ремонт дороги (з відкритих джерел)

Всього для завершення мостів потрібно звести 27 споруд

У Запоріжжі триває будівництво мостів через Дніпро, які з'єднують дві частини міста й острів Хортиця. До кінця року на одній з ділянок буде відкрито рух.

Про це повідомив Юрій Голик на Facebook.

Для завершення мостів потрібно звести 27 споруд, включаючи два мости, і прокласти 9 км магістралі. Планується, що всі роботи встигнуть завершити за 2 роки.

Мости через Дніпро в Запоріжжі почали проектувати ще у 90-х, а будівництво з перемінним успіхом тривала до 2014 року, після чого зупинився остаточно.

Як зазначає Голик, реанімувати проект вдалося завдяки проекту президента "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомляв, що триває ремонт траси М-18 Харків - Сімферополь - Алушта – Ялта, наближається до завершення робота на трасі Н-30 Василівка – Бердянськ. Всього за рік в області відремонтують 277,5 км доріг.