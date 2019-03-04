Ракицький не викликаний у збірну України на стартові матчі відбору до Євро-2020

Всього у списку Шевченка 26 гравців та ще три у резерві

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 26 футболыстив для подготовки и участия в стартовых отборочных матчах Евро-2020 против команд Португалии и Люксембурга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации футбола Украины.

Отмечается, что еще трех кандидатов внесены в резервный список, из которого они могут получить приглашение к основному.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес").

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все -"Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаранко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Александр Зинченко (Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия»).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).

Резерв: Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Роман Зозуля ("Альбасете", Испания).

Стоит отметить, что не попал в этот список Ярослав Ракицкий, который в зимнее трансферное окно перешел из "Шахтера" в российский "Зенит", а также Андрей Ярмоленко, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

Роман Безус в последний раз получал приглашение в сборную в сентябре 2016 года. В третий раз получает приглашение на сбор Артем Шабанов, которого главный тренер вызвал в ноябре 2017 года и мае 2018. Роман Зозуля последний раз появлялся в составе главной команды еще в ноябре 2016 года, приняв участие в товарищеском матче с Сербией.

Сбор национальной команды начнется 18 марта в Киеве.