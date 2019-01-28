Ракицький перейшов у "Зеніт"

Захисник підписав контракт з російським клубом на 3,5 роки

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий стал игроком санкт-петербургского "Зенита". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт российской команды.

Футболист подписал с клубом контракт на 3,5 года - до лета 2022 года. Сумма трансфера не разглашается. Ранее в СМИ сообщалось о том, что "Зенит" заплатит за защитника сборной Украины 10 млн евро.

29-летний украинец будет выступать под 44 номером, как и в донецком клубе. Отметим, под этим номером за "Зенит" выступал другой украинец - Анатолий Тимощук, который сейчас работает в тренерском штабе питерцев.

За "Шахтер" Ракицкий дебютировал в августе 2009 года и провел в команде 9 с половиной сезонов. На его счету 326 матчей в составе донецкого клуба и 14 голов.

С "горняками" футболист выиграл семь чемпионатов Украины, по шесть Кубков и Суперкубков Украины.

Напомним, шотландский "Селтик" в ближайшее время завершит переговоры с львовскими "Карпатами" о переходе полузащитника Марьяна Шведа.