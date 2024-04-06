ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракету "Калибр" во время атаки РФ сбила мобильная огневая группа, - Воздушные силы

Украина, Суббота 06 апреля 2024 14:59
UA EN RU
Ракету "Калибр" во время атаки РФ сбила мобильная огневая группа, - Воздушные силы Фото: ракету "Калибр" во время атаки РФ сбила мобильная огневая группа ПВО (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российскую ракету "Калибр" во время массированного обстрела России по Украине 6 апреля сбила мобильная огневая группа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Очень сегодня плодотворно поработали наши мобильные огневые группы. Собственно, одну крылатую ракету "Калибр" удалось уничтожить благодаря нашим мобильным огневым группам", - рассказал он.

Спикер отметил, что это уже не первый подобный случай, касающийся российских "Калибров".

"Это уже не первый случай, когда наши "мобилки" просто показывают супермейский результат. Иногда они применяют также ПЗРК, которыми сбивают, например Stinger или другое. Но мы видим, что действительно мобильные огневые группы они достаточно мощные и проявляют активный результат", - констатировал Евлаш.

Работа ПВО во время обстрела по Украине 6 апреля

Российские войска устроили новый комбинированный обстрел Украины, использовав несколько десятков дронов и ракеты разнвх типов. В частности ПВО удалось сбить 28 из 32 дронов-камикадзе РФ и три ракеты из 6.

В частности, на юге Украины удалось сбить 14 российских "шахедов", половину из них - в Херсонской области, где оккупанты устроили нетипичную атаку, обстреляв агропредприятие, начался пожар. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПВО Война в Украине
NEWS
Пуски ракет и дронов, пожар в Харькове и "прилеты" в Запорожье: подробности ночной атаки
Пуски ракет и дронов, пожар в Харькове и "прилеты" в Запорожье: подробности ночной атаки
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС